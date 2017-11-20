НАЗК викликає співробітника Нацполіції Бута через подарунок вартістю 160 тисяч гривень

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) викликає заступника начальника головного слідчого управління Нацполіції Дмитра Бута для надання пояснень щодо отримання подарунка вартістю 160 тисяч гривень.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, Бут має прибути до агентства 23 листопада 2017 о 10:00.

«Дмитро Бут у грудні 2015 року одержав подарунок в негрошовій формі вартістю 160 тисяч гривень для своєї близької особи, що є ознакою адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч .1 ст.172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків», – йдеться в повідомленні.

Раніше журналісти «Схем» виявили, що слідчий на початку 2017 року, ймовірно, проживав у одній з двох квартир, яку його дружина разом зі ще 2 гаражами роком раніше оформила на свою матір за договором дарування (тобто по факту майно залишилось у родині).

Знімальна група програми зафіксувала, як Дмитро Бут на автівці Volkswagen Touareg виїжджав вранці з «Новопечерських липок» та їхав до будівлі МВС.

Однак, у НАЗК проблем із цією нерухомістю не побачили.

Разом з тим перевірка встановила, що при поданні декларації за 2015 рік посадовець не вказав як цінне рухоме майно свого собаку, вартість якого «перевищує встановлений поріг декларування», чим порушив, вимоги частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Квартири в елітному комплексі – не єдине придбане в останні роки майно родичів Бута. За даними сайту «Гарна хата», в грудні 2014 року слідчий став власником будинку на понад 300 квадратів у селі Гореничі під Києвом. А вже восени 2015-го подарував будинок своєму батькові Сергію Буту, який заявив, що насправді будинок був куплений за його гроші, а не за гроші сина.

На початку 2016 року Дмитро Бут проходив переатестацію і комісія вирішила звільнити його «через службову невідповідність». Однак невдовзі Окружний адміністративний суд Києва поновив його на службі, що колишня очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе назвала «міліцейським реваншем».

Дмитрові Буту надана можливість повторно подати декларацію за 2015 рік з уже достовірними відомостями.