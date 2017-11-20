У Мін’юсті Грузії заявили, що не причетні до депортації з України своїх громадян

У Міністерстві юстиції Грузії заявили, що не контактували з українською стороною у зв’язку з депортацією своїх громадян, заявивши про відсутність відповідних переговорів між відомствами двох країн. Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані зазначила, що її міністерство не брало участі в недавній депортації восьми грузинських громадян з України.

«Наша країна відкрита для всіх громадян Грузії, і, зрозуміло, якщо інша держава поверне їх на батьківщину, ця земля буде відкрита для всіх наших громадян», – заявила Цулукіані.

За її словами, Україна не повідомляла Грузію про депортацію восьми її громадян.

Служба безпеки України і Національна поліція України днями повідомили про видворення восьми громадян Грузії з Украни. У СБУ повідомили, що це рішення ухвалили на підставі матеріалів Державної міграційної служби і Нацполіції, які «свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України».

Представники партії «Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі» стверджують, що кількох громадян Грузії видворили з України з порушенням процедури, зокрема, їх не попереджали про заборону перебування в Україні та не надали часу виїхати самостійно. Лідер цієї партії Міхеїл Саакашвілі стверджує, що видворення грузинських громадян, які так чи інакше пов’язані з ним, є спробою тиску на нього та його політичну силу.

Напередодні народний депутат Юрій Дерев’янко заявив, що 17 листопада силовики «незаконно викрали» Вано Надирадзе, Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе, а згодом літаком вивезли до Грузії.

Один з цих чоловіків, грузинський журналіст Тамаз Шавшишвілі, заявив, що українські силовики, зокрема бійці СБУ, побили його у власному помешканні, після чого депортували до Грузії у нелюдських умовах. Журналіст заявив, що під час вивезення з України його та інших затриманих оглянув голова управління державної охорони Валерій Гелетей: «його впізнали інші затримані, яким не заклеювали очі».

Сам Валерій Гелетей цю заяву спростовує. Грузинського журналіста звільнили в Грузії у порту міста Поті.

Речник служби безпеки України Олена Гітлянська у коментарі Радіо Свобода заявила, що спецслужба не била і не дозволяла собі нелюдського поводження з Тамазом Шавшишвілі під час депортації.