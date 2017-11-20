Поліція відкрила два кримінальні провадження через стрілянину в Дніпрі

Нацполіція відкрила два кримінальні провадження через стрілянину в Дніпрі, в результаті якої були поранені четверо людей, повідомили в міському відділі поліції.

За даними правоохоронців, провадження відкриті за статтею 15 (замах) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що вживають заходи із розшуку зловмисника, який, за попередніми даними, був у балаклаві і зник на автомобілі БМВ темного кольору. У регіоні оголосили план «Перехоплення».

Повідомляється про кілька версій інциденту. Наразі немає підтвердження чи спростування інформації про те, що потерпілі могли знати нападника.

В обласній лікарні імені Мечникова повідомили, що один з потерпілих із вогнепальним поранення в голову зараз перебуває у тяжкому стані. Життю решти трьох нічого не загрожує.

За даними поліції, близько першої години ночі невідомий нападник на авто зупинився на стоянці у Дніпрі і відкрив стрілянину по людях, які там були і пили каву. В результаті четверо людей зазнали поранень.