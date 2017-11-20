У Дніпрі невідомий відкрив стрілянину, четверо людей поранені – поліція

У Дніпрі четверо людей зазнали поранень після того, як невідомий відкрив стрілянину, повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався близько першої години ночі 20 листопада, уточнила в коментарі Радіо Свобода прес-секретар поліції регіону Ганна Старчевська.

За даними правоохоронців, невідомий під’їхав до групи людей і здійснив кілька пострілів. Поранених доставили до лікарні, один з них – у тяжкому стані. З місця інциденту поліція вилучила гільзи калібру 12 міліметрів.

У жовтні в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що за дев'ять місяців 2017 року Національна поліція вилучила з незаконного обігу понад 2,2 тисячі одиниць вогнепальної зброї.