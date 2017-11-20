Після актів вандалізму біля кількох пам’ятників у Києві встановлять камери спостереження – КМДА

У Київміськдержадміністрації повідомили, що після почастішання актів вандалізму біля декількох пам’ятників у столиці найближчими днями встановлять камери відеоспостереження.

«До кінця поточного місяця столична влада планує встановити камери відеоспостереження біля пам’ятників Володимиру Великому, Миколі Щорсу і Меморіалу Вічної Слави. Ці камери будуть підключені до загальноміської системи відеоспостереження. Планується, що камери захищатимуть пам’ятники від вандалізму», – повідомили у КМДА з посиланням на відповідне розпорядження столичної влади.

Згідно з повідомленням, камери мають встановити до 29 листопада цього року.

«Зараз чи не щотижня вандали руйнують пам’ятники. Камери – перший крок до того, щоб уберегти їх. Звичайно, потрібно працювати і з поліцією, і з населенням, піднімати рівень особистої відповідальності», – заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Раніше сьогодні у парку Вічної слави в Києві невідомі особи вдруге за місяць пошкодили Вічний вогонь, заливши його бетоном. У поліції повідомили, що на місці події виявили та вилучили хрест, який правопорушники вставили у залитий бетоном Вічний вогонь. У ніч з 6 на 7 листопада невідомі також залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави. Про те, чи знайшли зловмисників, поліція не повідомляла.