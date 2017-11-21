Росія підтвердила «екстремально високий» рівень радіації на Південному Уралі

Російська Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет) опублікувала дані, що свідчать про «екстремально високий» рівень радіаційного забруднення поблизу ядерного комбінату «Маяк» у місті Озерське Челябінської області, що на Південному Уралі.

Раніше державна корпорація «Росатом», якій належить комбінат, заперечувала повідомлення про аварію на підприємстві.

З проханням надати відомості про радіаційну обстановку на території Росії звернулося до Росгідромету російське відділення «Грінпіс». У відповіді фахівці охарактеризували рівень радіаційного забруднення в стокілометрової зоні навколо підприємства як «високий» і «екстремально високий». У відомстві також підтвердили, що в період з 25 вересня по 6 жовтня «виникли умови для активного перенесення повітряних мас і забруднюючих речовин з території Південного Уралу і південного Сибіру в район Середземномор’я і потім на північ Європи».

Комбінат «Маяк» є одним з найбільших російських підприємств з переробки радіоактивних матеріалів. Він був заснований у 1948 році.

Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) 9 листопада заявив, що зафіксував радіоактивну хмару над Європою. Експерти інституту заявили, що це може свідчити про аварію з витоком радіації на ядерному об'єкті в Росії чи Казахстані наприкінці вересня. Раніше радіоактивну хмару над Європою зафіксували і вчені з Німеччини. Вони також вказували на південь Уралу як імовірне джерело викиду радіоактивної речовини рутеній-106.

Рутеній-106 – це радіонуклід, який є продуктом розщеплення атомів у ядерному реакторі. Через короткий період напіврозпаду, близько року, рутеній-106 використовується в медицині. Французький інститут вказав, що витік не спричинив жодного впливу на здоров’я людей чи навколишнє середовище в Європі.

Водночас, згідно з оцінкою IRSN, початкова кількість речовини була значною, і якщо б аварія такого масштабу відбулася у Франції, це вимагало б евакуації всіх людей у радіусі кількох кілометрів від місця аварії.