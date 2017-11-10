Казахстан заперечує причетність до викиду радіації, який зафіксували в Європі

Інститут радіаційної безпеки та екології Казахстану заявив, що казахстанським вченим нічого невідомо про аварії на об’єктах ядерної інфраструктури, які могли б статися в Казахстані наприкінці вересня.

«У нас два реактори: один в Алмати, інший – у Курчатові. Якби щось було, про це всі б знали у нас», – заявив Юрій Стрільчук, представник філії казахстанського інституту в місті Курчатові, колишньому центрі закритого Семипалатинського ядерного полігону.

Російська влада раніше заявила, що жодних аварій на російських АЕС у вересні не було. Державна корпорація «Росатом» в жовтні повідомила, що на території Росії, в тому числі і на Південному Уралі, рутеній-106 «не виявлено».

Інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) 9 листопада заявив, що зафіксував радіоактивну хмару над Європою. Експерти інституту заявили, що це може свідчити про аварію з витоком радіації на ядерному об'єкті в Росії чи Казахстані наприкінці вересня. Раніше радіоактивну хмару над Європою зафіксували і вчені з Німеччини. Вони також вказували на південь Уралу як імовірне джерело викиду радіоактивної речовини рутеній-106.

Рутеній-106 – це радіонуклід, який є продуктом розщеплення атомів у ядерному реакторі. Через короткий період напіврозпаду, близько року, рутеній-106 використовується в медицині. Французький інститут вказав, що витік не спричинив жодного впливу на здоров’я людей чи навколишнє середовище в Європі.

Водночас, згідно з оцінкою IRSN, початкова кількість речовини була значною, і якщо б аварія такого масштабу відбулася у Франції, це вимагало б евакуації всіх людей у радіусі кількох кілометрів від місця аварії.