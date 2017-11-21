У США схвалили продаж комплексів Javelin Грузії

Держдепартамент США схвалив можливий продаж Грузії протитанкових ракетних комплексів Javelin та ракет до нього на суму 75 мільйонів доларів. Про це 20 листопада повідомила агенція зі співпраці в сфері безпеки міністерства оборони США.

Уряд Грузії звернувся із запитом про купівлю 410 ракет Javelin і 72 пускових комплексів Javelin Command (CLU).

«Запропонований продаж сприятиме зовнішній політиці і національній безпеці Сполучених Штатів, поліпшуючи безпеку Грузії. Система Javelin надасть Грузії ширші можливості для задоволення своїх вимог національної оборони. Грузія не зазнає труднощів з освоєнням цієї системи в своїх збройних силах», – йдеться в повідомленні.

Це повідомлення не означає, що угода про постачання вже укладена. Ідеться про потенційний продаж комплексів згідно із вимогою закону.

Наприкінці минулого тижня в американських ЗМІ з’явилися повідомлення, що помічники президента США презентують Дональду Трампу план фінансування та продажу Україні високотехнологічних оборонних озброєнь на суму 47 мільйонів доларів США для відбиття російської агресії. Цей план передбачає надання Україні, зокрема, переносних протитанкових комплексів Javelin. Вартість одного комплексу складає близько 126 тисяч доларів за пускову установку і 78 тисяч доларів за кожну ракету.