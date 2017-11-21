Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
21 Листопад 2017, Київ 16:56
Новини | Події

КСУ почав розгляд справи про конституційність створення нового Верховного суду

Конституційний суд України почав розглядати конституційність створення нового Верховного суду.

Виконувач обов’язків голови КСУ Віктор Кривенко повідомив, що суд починає розгляд справи по суті.

У своєму конституційному поданні від 3 жовтня 2016 року чинний склад Верховного суду просив КС визнати неконституційним конкурсний відбір суддів до нового ВСУ. У поданні зазначається, що Верховна Рада вийшла за межі своїх повноважень, затверджуючи порядок створення нового найвищого суддівського органу в країні та ліквідацію чинних вищих спецсудів.

Верховний суд наголошує, що право ліквідовувати суди має лише президент.

30 вересня 2016 року з набранням чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став найвищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному судах).

10 листопада президент України Петро Порошенко призначив 113 зі 114 рекомендованих Вищою радою правосуддя суддів нового Верховного суду.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG