У Кривому Розі встановили меморіальну дошку бійцю, який приїхав із Росії захищати Україну

У Кривому Розі урочисто відкрили меморіальну дошку українському бійцеві, загиблому на Донбасі, Анатолію Мельникову з позивним «Гудіні». 21 листопада дошку прикріпили на фасаді школи №22, де він навчався.

У відкритті дошки взяли участь рідні бійця, бойові побратими, вчителі і школярі.

Як повідомили криворізькі волонтери, до січня 2014 року криворіжець Анатолій Мельников працював у державному цирку імені Юрія Нікуліна в Москві, звідси і його позивний – «Гудіні».

На початку бойових дій на Донбасі Мельников повернувся з Росії до України, пішов служити до 43-го мотопіхотного батальйону Збройних сил України як контрактник.

Військовослужбовець загинув 30 червня цього року в Донецькій області на Світлодарській дузі, йому було 56 років. Як розповідають побратими, це сталося під час артилерійського обстрілу: в Анатолія влучила міна 82-го калібру.

За словами волонтерки Дар’ї Андрусенко-Якотюк, боєць загинув під час так званого «хлібного перемир’я» (оголошеного на час збору врожаю).

У нього залишилися мама, дружина і неповнолітня дочка. Поховали бійця у Кривому Розі 4 липня. Того дня в місті був оголошений день жалоби.

Посмертно Анатолій Мельников нагороджений нагрудним знаком «За заслуги перед містом».