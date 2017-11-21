Держприкордонкомітет: у Білорусі затримали 3 українців, які збирали ягоди і порушили кордон

Державний прикордонний комітет Білорусі заявляє про затримання 20 листопада трьох громадян України, які, як стверджують у комітеті, порушили кордон.

Як повідомляє прес-служба комітету, двоє чоловіків і жінка «умисно незаконно вирушили до Білорусі по ягоди».

«Серед затриманих були і ті, кого раніше притягували за подібне правопорушення. Деяким із них заборонено в’їжджати до Білорусі протягом п’яти років», – йдеться в повідомленні відомства.

Білоруські прикордонники додають, що стосовно одного із затриманих українців розпочали перевірку відповідно до кримінально-процесуального законодавства Білорусі.

Комітет державної безпеки Білорусі 20 листопада заявив, про затримання українця Павла Шаройка, який нібито зізнався в тому, що працює на розвідку і створив агентурну мережу. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спростували цю інформацію, зазначивши, що раніше Шаройко працював на посаді начальника прес-служби розвідки, однак у 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров’я.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають заходів для захисту прав Шаройка, а Національна спілка журналістів України оприлюднила вимогу про його негайне звільнення.