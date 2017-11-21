Держдепартамент про видворення грузинів: Київ має уникати дій, схожих на політично мотивовані

У Державному департаменті США повідомили, що поінформовані про видворення з України громадян Грузії і заявили на важливості уникнення дій, які можуть бути сприйняті, як політично мотивовані. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на відповідь зовнішньополітичного відомства США після надісланого запиту.

«Ми переконані у важливості того, щоб Україна уникала дій у царині верховенства права, які можуть видатись політично мотивованими», – йдеться у тексті Держдепартаменту.

Напередодні у Міністерстві юстиції Грузії повідомили, що не контактували з українською стороною у зв’язку з депортацією восьми своїх громадян.

Служба безпеки України і Національна поліція України днями повідомили про видворення восьми громадян Грузії. Це рішення, за даними СБУ, ухвалили на підставі матеріалів силовиків, які «свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України».

Представники партії «Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі» стверджують, що кількох громадян Грузії видворили з України з порушенням процедури, зокрема, їх не попереджали про заборону перебування в Україні та не надали часу виїхати самостійно. Лідер цієї партії Міхеїл Саакашвілі стверджує, що видворення грузинських громадян, які так чи інакше пов’язані з ним, є спробою тиску на нього та його політичну силу.