Порошенко хоче зміцнити «дипломатичну армію» – ранковий ефір Радіо Свобода

Для чого півмільйону українців дозволи на проживання в ЄС?

Які реформи передбачає законопроект президента про дипломатичну службу?

Як поділять між собою функцію слідства ГПУ, НАБУ, ДБР?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: заввідділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАНУ Олексій Позняк, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко; народний депутат, голова комітету ВР у закордонних справах України Ганна Гопко, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2007–2010 рр.) Ігор Ліховий; екс-прокурор, експерт «Реанімаційного пакету реформ» Володимир Петраковський, народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.