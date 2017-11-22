Прикордонники не впустили в Україну білоруського співака через концерти в окупованому Криму – Кириленко

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко повідомив, що українські прикордонники не впустили в країну білоруського співака Макса Коржа через його концерти в окупованому Криму.

«Прикордонники не впустили до України білоруського репера Макса Коржа, який неодноразово виступав у окупованому Криму, а тепер вирішив погастролювати в Києві. Територіальну цілісність України треба поважати», – вказав урядовець у мережі Twitter.

Менш як місяць тому Служба безпеки України зняла зі співака з Білорусі Макса Коржа заборону на в'їзд до країни, але вказала, що «про факт порушення ним правил перетину державного кордону проінформовано Державну прикордонну службу України». Згідно з відповіддю прес-служби, в діях Коржа є ознаки «адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 204-1 і 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

Як уточнила Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська 22 листопада, в Україні існує чотири відомства, які можуть заборонити іноземцям в’їзд до країни. Служба безпеки вдається до заборони, якщо дії особи загрожують національній безпеці, уточнила вона.

У лютому 2016 року Макс Корж отримав заборону на в'їзд до України. На той момент співак планував тур Україною.

Іноземні артисти й інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску.

У жовтні 2017 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким, якщо громадяни країни-агресора планують виступати в Україні, організатор гастролей повинен за 30 днів до їх початку звернутися із запитом до СБУ про наявність або відсутність підстав для недопущення цих людей до участі у згаданих заходах.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».