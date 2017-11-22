У ДТП біля Дніпра загинули чотири людини, зокрема двоє підлітків – поліція

Поліція Дніпропетровщини повідомляє про загибель чотирьох людей внаслідок ДТП, що сталася поблизу обласного центру на автодорозі Київ-Луганське-Ізварине ввечері 21 листопада.

За повідомленням, серед загиблих – водій, 1997 року народження, і троє пасажирів, зокрема дві 16-річні дівчини. Особу третього загиблого, хлопця, ще встановлюють. Ще одного 17-річного пасажира шпиталізували.

«Попередньо, водій автомобіля Nissan Almera не впорався з керування, виїхав за межі проїзної частини і зіткнувся з деревом», – повідомили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження у справі за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

21 листопада перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що в Україні з початку року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3184 людини, майже 30 тисяч людей – травмовані.

Нещодавно уряд України підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ більш жорстко карати учасників дорожнього руху, чиї дії спричинили ДТП. Серед іншого, урядовці пропонують збільшити розміри штрафів, розширити спектр порушень ДТП, за що можна позбавляти водійських прав, обмежити рух транспорту до 50 кілометрів на годину в населених пунктах. Ініціативу урядовців має підтримати Верховна Рада, щоб вони почали діяти.