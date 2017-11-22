У ЗСУ проходять військову службу і працюють понад 55 тисяч жінок – Полторак

У Збройних силах України проходять військову службу і працюють 55629 жінок, повідомив міністр оборони Степан Полторак.

Він сказав про це, виступаючи на першому Українському жіночому конгресі «Жінки, мир і безпека».

«З кожним роком все більше жінок вступають на військову службу. Цього року до українського війська за контрактом прийнято 2,4 тисячі жінок. Протягом 2014-2017 років понад шість тисяч жінок безпосередньо брали участь у АТО, 107 жінок-учасниць АТО відзначені державними нагородами, у тому числі , троє посмертно. На цей час у ЗС України проходять військову службу і працюють 55629 жінок, із них 24298 – військовослужбовці», – написав Полторак у Facebook.

Він заявив, що оборонне відомство планує далі приділяти значну увагу впровадженню і підтримці рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у сфері безпеки й оборони.

Водночас перша заступниця голови Верховної Ради України Ірини Геращенко, виступаючи на конгресі, заявила, що в Україні є лише 43 жінки, які мають військове звання полковника, і жодної жінки-генерала.

За її словами, ця ситуація є неприйнятною, адже «в нас зараз не кабінетні жінки-військові, а вони на передовій».

Геращенко наголосила, що необхідно подолати гендерні стереотипи в силових структурах, і закликала збільшити кількість «офіцерських посад, які мають бути відкриті для жінок».

У червні цього року Кабінет міністрів запровадив посаду урядового уповноваженого з гендерних питань, а виконавчий директор програми «ООН Жінки» Фумзіле Мламбо-Нґкука та посол Швеції Мартін Хаґстрем підписали із представниками української влади угоду на фінансування чотирирічного проекту щодо забезпечення гендерної рівності в Україні, бюджет якого складає п’ять мільйонів євро.