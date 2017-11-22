Лутковська: депортація громадян Грузії у жовтні і листопаді відбувалася з порушенням закону

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що депортація громадян Грузії, яка сталася 21 жовтня і 17 листопада у Києві, відбувалася з порушенням закону.

«Наразі у нас є закон, а також підзаконні нормативно-правові акти, які визначають правові підстави перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, а також яким чином здійснювати дві процедури: їх примусове повернення і примусове видворення. Однією з особливостей обох процедур є те, що вони можуть буди оскаржені в суді. Громадянам Грузії такої можливості не надали», – сказала Лутковська.

Вона повідомила, що при цьому було порушено також низку статей європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема норму, яка гарантує особі право на свободу і особисту недоторканість.

За її словами, звернулася до Генеральної прокуратури щодо реагування на дії правоохоронців під час проведення процедури видворення громадян Грузії.

«Маючи право визначати законні підстави перебування іноземців на своїй території, держава зобов’язана дотримуватися при цьому законної процедури їх видворення», – наголосила Лутковська.

17 листопада, як заявив народний депутат Юрій Дерев’янко, силовики «незаконно викрали» Вано Надирадзе, Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе, а згодом літаком вивезли до Грузії.

Згодом Служба безпеки України і Національна поліція України повідомили про видворення восьми громадян Грузії. У СБУ повідомили, що це рішення ухвалили на підставі матеріалів Державної міграційної служби і Нацполіції, які «свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України».

Перед цим, 21 жовтня, з України примусово видворили трьох громадян Грузії. У ГПУ наполягають на законності процедури видворення.

Як заявив депутат Юрій Дерев’янко, він передав до Генпрокуратури інформацію про вчинення кримінальних правопорушень стосовно трьох громадян Грузії – йдеться про Михайла Абзіанідзе, Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі. За його словами, силовики незаконно викрали їх із застосуванням фізичної сили, тортур і примусу.