Прем’єр-міністр Лівану вирішив почекати з відставкою

Прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі вирішив почекати зі своїм рішенням про відставку на прохання президента країни Мішеля Ауна і повернувся в Бейрут.

«Я обговорював свою відставку з президентом, який попросив мене почекати, перш ніж іти, і провести додаткові консультації», – сказав Харірі 22 листопада журналістам після повернення до столиці Лівану Бейрута з Франції.

Харірі заявив, що його рішення мотивоване бажанням захистити «стабільність» країни в умовах політичної кризи.

Харірі заявив про свою відставку 3 листопада, перебуваючи в Саудівській Аравії. Він пояснив це рішення побоюваннями за своє життя і посиленням позицій проіранською угруповання «Хезболла» в Лівані. Президент Лівану тоді заявив, що не прийме відставку Харірі доти, доки прем’єр не повернеться в країну.