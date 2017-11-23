На Донбасі постраждали троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 22 листопада зазнали поранень двоє українських військових, ще один боєць має бойову травму, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 12 прицільних обстрілів українських позицій, а українські військовослужбовці 9 разів відповіли зі зброї, не забороненої мінськими домовленостями.

В угрупованні «ЛНР» нарахували сім обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби, в угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 22 листопада.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.