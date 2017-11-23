Російському сенатору Керімову заборонено залишати територію Франції – прокурор

Російський сенатор Сулейман Керімов не буде ув’язнений у Франції, але має залишатися в країні і внести заставу в сумі п’ять мільйонів євро, повідомив 23 листопада прокурор Ніцци Жан-Мішель Претр.

Також член верхньої палати російського парламенту, Ради федерації, має кілька разів на тиждень приходити в поліцію, здати паспорт і не контактувати з деякими особами.

У ніч на четвер Керімову висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.

У середу росіянина доправили до суду для допиту. Згідно з процедурою, судовий слідчий ухвалює рішення, чи висувати затриманому звинувачення. Залежно від цього суддя обирає запобіжний захід.

МЗС Росії 22 листопада відправило офіційну ноту французькій владі через затримання в Ніцці в рамках справи про ухилення від сплати податків члена Ради Федерації Росії, бізнесмена Сулеймана Керімова. Це сталося після того, як для роз’яснення ситуації російське зовнішньополітичне відомство викликало тимчасового повіреного у справах Франції.

Керімов, статки якого, за оцінками Forbes, становлять 6,3 мільярда доларів, був затриманий 20 листопада в міжнародному аеропорту Ніцци.

Більшість фінансових ресурсів Карімов отримує від контролю над найбільшим в Росії виробником золота «Полюс», володіння акціями калійного гіганта «Уралкалий» і будівельної компанії «ПИК Груп».