Документальний фільм про 10-річного хлопчика з Донбасу переміг на фестивалі в Амстердамі

Документальний фільм про Україну The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») здобув нагороду на міжнародному фестивалі документальних фільмів IDFA в Амстердамі (Нідерланди).

Як йдеться в повідомленні на сайті IDFA, фільм отримав нагороду за найкращий дебют на фестивалі. Премія складає 10 тисяч євро.

Режисером фільму спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії є Саймон Леренґ Вілмонт.

Події у фільмі розгортаються на сході України поблизу лінії фронту. У центрі сюжету – життя 10-річного хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею у Гнутовому на Донеччині. Після початку воєнних дій на Донбасі вони залишаються в селі і спостерігають за тим, як виїжджають інші. Через цю історію у фільмі показано, що для дитини значить виростати у зоні війни.