Фільм про Сенцова отримав відзнаку на фестивалі документального кіно у Будапешті

Російський режисер Аскольд Куров отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі документального кіно про права людини Verzio International в Будапешті за стрічку «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова». Нагороду прийняла продюсер фільму Маша Гаврилова.

Фестиваль документальних фільмів про права людини Verzio International, єдиний e своєму роді в Угорщині, відбувається щорічно з 2004 року. Він спрямований на сприяння відкритому суспільству, демократичним цінностям, верховенству права, свободі вираження думок, політичному і культурному плюралізмові.

Документальний фільм «Процес» вийшов в український прокат 6 квітня 2017 року.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченко були затримані представниками російських спецслужб у Криму у травні 2014 року за звинуваченнями в організації терактів на півострові. Також по цій справі проходили Геннадій Афанасьєв (пізніше звільнений та переданий Україні разом із Юрієм Солошенком) та Олексій Чирній.

У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнають.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.

За підрахунками правозахисної ініціативи #LetMyPeopleGo, 56 українців утримуються за ґратами із політичних мотивів на території Росії та анексованого нею Криму.