Олег Сенцов потрапляв до ШІЗО через накладене стягнення, але вже вийшов – адвокат

Український кінорежисер Олег Сенцов, ув’язнений у Росії, відразу після переведення до нової колонії потрапив до штрафного ізолятора, але вже відбув термін, повідомив Радіо Свобода його адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав там свого підзахисного.

За словами адвоката, покарання Сенцову – близько двох тижнів перебування у штрафному ізоляторі – призначили ще під час етапування, коли він перебував в Іркутську. Тому після прибуття до виправної колонії № 8 у місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на Полярному Уралі, що лежить дещо північніше від Північного полярного кола, адміністрація колонії мусила виконати цей припис, хоча не мала до Сенцова власних претензій. Нині Сенцов уже вийшов із ізолятора і перебуває у своєму табірному загоні, додав Дінзе.

За словами адвоката, Сенцов, прибувши до Іркутського централу, мав в особовій справі «зелену смугу» за нібито екстремізм, його поведінка під час усього етапу була нормальною, але в Іркутську йому вирішили додати ще три «червоні смуги» – «може дестабілізувати колонію», «схильний до агресії» і ще щось. Режисер перепитував: «Чому? Не розумію, за що?», стався конфлікт, і врешті йому додали одну «червону смугу», що означало водночас і призначення покарання, розповів Дінзе.

Як сказав адвокат, Сенцова вирішили перевести до іншої колонії з попереднього місця ув’язнення в Якутську через активну підтримку режисера, зокрема і через громадську активність у самій Якутії. Через цю підтримку Сенцова кілька разів карали під час перебування в колонії в Якутську, садячи до ШІЗО.

Раніше 13 листопада про те, що Олег Сенцов у новій колонії на Ямалі потрапив до штрафного ізолятора, повідомляв голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков, але ніяких подробиць цього він не мав.

У вересні стало відомо, що Олега Сенцова етапують із Якутська до Ямало-Ненецього автономного округу. Про його прибуття до Лабитнангі до колонії № 8, відомої як «Білий ведмідь», стало відомо 13 жовтня, але детальніших даних про нього не було.

У серпні 2015 року суд у Росії оголосив вирок громадянинові України, режисерові, кримчанину Олегові Сенцову – 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його оголосили винним у підготовці до терористичних актів, у незаконному обігу вибухових речовин і в підпалі дверей офісу російської провладної партії «Єдина Росія» в окупованому Росією Криму.

Разом із ним у тій самій справі судили активіста з окупованого Криму Олександра Кольченка – він отримав 10 років позбавлення волі.

Сенцов, як і Кольченко, відкидає будь-яку свою провину, обидва називають своє переслідування політично мотивованим. Низка правозахисних організацій визнала їх політичними в’язнями. Росія вже двічі відмовилася видавати їх Україні. Президент Росії Володимир Путін, зокрема, у грудні 2016 року заявляв, що для звільнення Олега Сенцова «мають визріти умови».

Також у тій самій справі проходили і були засуджені в Росії кримчани Геннадій Афанасьєв, звільнений пізніше, та Олексій Чирній.