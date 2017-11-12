Умеров: під час зустрічі з Ердоганом йшлося про звільнення Олега Сенцова

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявляє, що під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом він зі своїм колегою Ахтемом Чийгозом обговорювали питання звільнення всіх українських громадян, яких утримує Росія, зокрема, режисера Олега Сенцова.

«Ми висловили президентові Туреччини свою подяку і попросили продовжувати займатися цими питаннями. У першу чергу, ці сорок з гаком людей, які вважаються політичними в’язнями, або заручниками Росії. І як пріоритет серед них, ми з Ахтемом позначили Олега Сенцова. Це теж було прийнято. Більше ми ні про що не говорили», – сказав Умеров в інтерв’ю «Крим.Реалії ТВ».

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров був засуджений в анексованому Росією Криму до двох років колонії-поселення, йому також заборонили два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він називає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

Ільмі Умерова, а також ще одного засудженого в Криму заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза звільнили і передали Туреччині 25 жовтня. Пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова була досягнута під час останньої зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.

Умеров повідомив про намір поїхати в Крим після поїздки до Німеччини, де він повинен пройти обстеження і лікування.

Олег Сенцов разом з активістом Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко в список політв’язнів.