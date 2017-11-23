Поліція відкрила справу через побиття судді в Полтаві

Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на суддю Октябрського районного суду Полтави Ларису Гольник, яка раніше заявляла про переслідування за викриття корупційного злочину.

«Інформація про подію надійшла до поліції близько 17:26. На місце події виїхав керівник поліції міста, прибула слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Правоохоронці на місці події виявили велосипеди, на яких, за свідченням потерпілих, пересувались нападники. Для надання медичної допомоги суддю доставили у лікарню», – йдеться в повідомленні поліції Полтавщини 23 листопада.

У поліції додали, що наразі працюють над усіма можливими версіями і встановлюють причетних до нападу.

Кримінальне провадження порушили за статтею «хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень».

Полтавська суддя Лариса Гольник заявила про напад неї ввечері 22 листопада. Подробиць вона не повідомила.

Правозахисна організація Тransparency International Україна після нападу наголосила на неприпустимості розправи над викривачами корупції і закликала оперативно розслідувати злочин.

У травні 2014 року до Жовтневого районного суду Полтави надійшла справа міського голови Олександра Мамая. Йшлося про конфлікт інтересів відносно земельних ділянок, які він надав своїй падчерці. Гольник відмовилася винести рішення на користь мера Полтави Олександра Мамая. Резонансна справа набула розголосу через корупційне викриття мера та тиск на Ларису Гольник з боку головуючого суду.