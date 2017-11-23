Луценко: у рамках справи про приватизацію частини будівлі Міністерства агрополітики допитали Трубарова

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що у рамках кримінального провадження про приватизацію в січні 2013 року частини будівлі Міністерства аграрної політики 22 листопада слідчі допитали виконувача обов’язків голови Фонду держмайна Віталія Трубарова.

«Вчора був допитаний тодішній керівник столичного відділення ФДМ Трубаров, який зараз є керівником Фонду Держмайна України. Саме він не провів передбачених заходів контролю і підписав незаконний договір», – написав Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Трубаров з 2010 по 2015 рік був керівником відділення Фонду держмайна по Києву, а у вересні 2017 року його призначили в.о голови ФДМУ.



У червні речниця Луценка Лариса Сарган заявила, що ГПУ повідомила про підозру колишньому міністру аграрної політики і продовольства Миколі Присяжнюку і ще двом особам у справі про незаконну приватизацію державного майна. Вона уточнила, що йдеться про приміщення, яке належало Міністерству аграрної політики та продовольства, площею 516,6 квадратних метрів у центрі Києва на вулиці Хрещатик.