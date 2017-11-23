ООН: кожна третя жінка у світі стикається з фізичним або сексуальним насильством

Кожна третя жінка у світі стикається з фізичним або сексуальним насильством.

«Кожна третя жінка в світі зазнає фізичного або сексуального насильства в тій чи іншій формі. 750 мільйонів дівчат виходять заміж у віці до 18 років і понад 250 мільйонів піддаються жахливим операціям на статевих органах», – заявив 22 листопада генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш, якого цитує прес-служба організації.

Він зазначив, що настав час для колективної боротьби з насильством щодо жінок і дівчаток.

«Ми повинні всі разом діяти одночасно на рівні країн, регіонів і громад…», – закликав Гутерреш.

Генеральний секретар ООН також засудив всі акти насильства щодо жінок-політиків і жінок-правозахисників.

За словами Ґутерреша, сексуальне насильство особливо поширене в зонах збройних конфліктів.

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

За даними Фонду ООН у сфері народонаселення (UNFPA), від насильства (фізичного та сексуального) страждають 1,1 мільйона жінок на рік.