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23 Листопад 2017, Київ 18:26
Новини | Міжнародні

Зафіксований поблизу місця зникнення аргентинської субмарини звук «відповідає вибуху» – ВМС

Аргентинська субмарина San Juan в порту Буенос-Айреса, 2 червня 2014 року

Звук, який зафіксували неподалік місця зникнення аргентинської субмарини San Juan, «відповідає вибуху», заявив речник Військово-морських сил Аргентини Енріке Бальбі.

«Інцидент відповідає вибуху… аномальному, одинарному, короткому, сильному… і неядерному», – сказав Бальбі.

За його словами, родичів 44 членів екіпажу підводного човна поінформували, що пошуки продовжуватимуться, поки не стане достеменно відомо про долю субмарини.

Речник додав, що ВМС не мають достатньо інформації, щоб говорити про причини вибуху або про те, чи здійснювали на San Juan напад.

22 листопада Бальбі повідомляв, що спеціалісти зафіксували на півдні Атлантичного океану в районі пошуку зниклого аргентинського підводного човна «гідроакустичну аномалію». Звук надходив 15 листопада, через кілька годин після останнього контакту з підводним човном San Juan. Джерело шуму виявили приблизно за 30 миль (48 кілометрів) на північ від останнього зафіксованого місця перебування субмарини.

Підводний човен ішов з аргентинського порту Ушуая до міста Мар-дель-Плата.

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