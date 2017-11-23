Військові: у районі пошуку зниклої аргентинської субмарини зафіксували «гідроакустичну аномалію»

У районі пошуку зниклого аргентинського підводного човна на півдні Атлантичного океану зафіксували «гідроакустичну аномалію», повідомив речник Воєнно-морських сил Аргентини капітан Енріке Бальбі.

За його словами, шум невідомого походження виявили спеціалісти зі Сполучених Штатів. Звук надходив 15 листопада, через кілька годин після останнього контакту з підводним човном San Juan.

Джерело «аномалії» виявили близько в 30 милях (48 кілометрах) на північ від останньої зафіксованої локації субмарини.

Бальбі заявив, що у зв’язку з виявленням шуму кораблі аргетинського флоту разом з американським та бразильським літаками повернуться в район, де вже здійснювалися пошуки.

Лейтенант військово-морських сил США США Лілі Хінц зазначила, що незвичне звучання, виявлене під водою, не може бути пов'язане з природним шумом в океані.

На борту зниклої субмарини перебувають 44 моряки. Вона йшла з аргентинського порту Ушуайя до міста Мар-дель-Плата. Експерти вважають, що на човні закінчуються запаси кисню.