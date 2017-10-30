Поліція: данський винахідник визнав, що розчленував тіло шведської журналістки

Данський винахідник Пітер Мадсен визнав, що розчленував тіло шведської журналістки Кім Валль на борту свого підводного човна у серпні і скинув останки у море, повідомляє поліція Данії.

Водночас, за даними правоохоронців, Мадсен заперечує, що вбив жінку.

У поліції додали, що, за словами винахідника, 30-річна Валль померла від отруєння чадним газом у підводному човні, поки він був на палубі судна.

Раніше Мадсен заявляв, що журналістка загинула після нещасного випадку на борту судна: їй на голову нібито впала кришка люка.

7 жовтня поліція Данії повідомила про виявлення усіх частин тіла шведської журналістки Кім Валль. Їх знайшли неподалік знайденого раніше тулуба.

21 серпня поблизу Копенгагена знайшли жіноче тіло без голови. Його ідентифікували як останки зниклої шведської журналістки. Тіло виявили приблизно за 50 кілометрів на південь від данської столиці, і поліція сказала, що тіло було розчленоване навмисно.

30-річну Валль не бачили від часу, коли 10 серпня вона піднялася на підводний човен данського винахідника Пітера Мадсена, щоб провести інтерв’ю з ним. Через день з’явилися повідомлення про зникнення журналістки, а Мадсен був врятований до того, як затонув його підводний човен.

Данська поліція вважає, що 46-річний Мадсен навмисно затопив свій 40-тонний підводний човен «Наутілус».