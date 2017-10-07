Поліція Данії виявила усі частини тіла шведської журналістки

Поліція Данії повідомляє про виявлення усіх частин тіла шведської журналістки Кім Валль. Їх знайшли неподалік знайденого раніше тулуба.

21 серпня поблизу Копенгагена знайшли жіноче тіло без голови. Його ідентифікували як рештки зниклої шведської журналістки Кім Валль.

Тулуб був виявлений приблизно за 50 кілометрів на південь від данської столиці, і поліція сказала, що тіло було розчленоване навмисно.

30-річну Валль не бачили від часу, коли 10 серпня вона піднялася на підводний човен данського винахідника Пітера Мадсена, щоб провести інтерв’ю з ним. Через день з’явилися повідомлення про зникнення журналістки, а Мадсен був врятований до того, як затонув його підводний човен.

Спершу Мадсен сказав представникам влади, що висадив Валль на берег, але згодом змінив свої свідчення: за його словами журналістка померла внаслідок аварії на борту, і він скинув її тіло в море.

Данська поліція вважає, що 46-річний Мадсен навмисно затопив свій40-тонний підводний човен «Наутілус».

На судовому слуханні про продовження Мадсену запобіжного заходу у вигляді арешту наступного місяця обвинувачення йому планують змінити на умисне вбивство. Його також збираються направити на психіатричне обстеження.

Пітер Мадсен заперечує звинувачення в умисному вбивстві.