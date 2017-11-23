Прокуратура: суд засудив до 8 років тюрми водія, який збив дітей на Осокорках у Києві

Дарницький районний суд Києва визнав 32-річного чоловіка винним у смертельній дорожньо-транспортній пригоді на Осокорках у серпні й засудив його до восьми років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі Києва.

Суд також заборонив чоловікові керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

У прокуратурі зазначили, що під час інциденту водій Chevrolet Lacetti перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Після наїзду на дітей він намагався втекти з місця події, проте був затриманий свідками аварії, а згодом і правоохоронцями.

ДТП сталася 6 серпня на вулиці Садовій у Києві, тоді загинула дев’ятирічна дівчинка, а інша отримала чисельні переломи.