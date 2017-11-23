МЗС України висловлює протест через направлення Росією 71-го «гумконвою»

Міністерство закордонних справ висловлює протест у зв‘язку з направленням Росією так званого 71-го «гуманітарного конвою».

Як йдеться в заяві МЗС, ввезення «гумдопомоги» відбулося з порушенням норм і принципів міжнародного права, зокрема, щодо непорушності кордонів, національного законодавства України.

У відомстві також додають, що відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством обов’язкове оформлення «гуманітарного конвою» представниками прикордонних та митних органів України.

Росія сьогодні заявила, що надіслала на окуповану частину українського Донбасу 71-й «гумконвой». Як стверджують у міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, колона доставить понад 500 тонн вантажів, серед яких «дитячі продуктові набори, медикаменти, медичне майно і дитячі подарунки».

Попередній «гумконвой» в’їхав в Україну 26 жовтня.

Досі жоден із попередніх таких «гуманітарних конвоїв» українських митних і прикордонних процедур не проходив, бо не відповідав ні міжнародному, ні українському законодавству. Через це українські прикордонники і митники, які чергують на російських пунктах пропуску на кордоні з окупованою частиною Донбасу «Донецьк» і «Матвеєв Курган» для можливого оформлення гуманітарної допомоги з Росії, щоразу змушені відмовлятися від такого оформлення. Дотепер українська міжвідомча група щоразу здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій, Росія вводить ці конвої через кордон в односторонньому порядку. Таку поведінку Росії також критикує Захід.

Від квітня Росія вдвічі скоротила частоту введення таких конвоїв – до одного разу на місяць із двох.