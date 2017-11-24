Чубаров: 24 листопада, день поховання Веджіє Кашки, оголошується Днем жалоби

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляє, що 24 листопада, день поховання ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки, оголошується Днем жалоби.

За його словами, у цей день по всьому Криму і в місцях проживання кримських татар за межами Криму приспустять кримськотатарських національних прапорів та утримуватимуться від проведення розважальних заходів.

Чубаров зазначив, що Меджліс кримськотатарського народу висловлює щирі співчуття родичам Веджіє Кашки.

«Меджліс кримськотатарського народу вимагає від російської окупаційної влади терміново припинити всі утиски прав людини на півострові, а також негайно і безумовно звільнити незаконно анексований Крим», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні в анексованому Криму у селищі Новокленівка Білогірського району ховають ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашку. За інформацією об'єднання «Кримська солідарність», попрощатися з нею приїхали кримські татари з усього півострова. Односельці вивісили прапор кримськотатарського народу на знак скорботи і солідарності з сім'єю Веджіє Кашки.

Під час затримання групи кримськотатарських активістів 23 листопада Веджіє Кашці стало погано, з місця подій її забрала «швидка допомога». Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Прокуратура АРК, що працює на материковій Україні, 23 листопада відкрила кримінальні провадження за фактами проведення незаконних обшуків, затримань, а за фактом смерті ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки прокуратура відкрила провадження за статтею «умисне вбивство».