Єгипет: кількість загиблих через напад на мечеть зросла до 80 людей

Кількість загиблих внаслідок нападу на мечеть в Північному Синаї зросла допонад 80 людей.
Державні ЗМІ заявили, що щонайменше 85 людей загинули внаслідок нападу на мечеть у місті Бір-аль-Абд, яке розташоване приблизно в 40 кілометрах від столиці провінції, Ель-Аріш.
Державне телебачення повідомило, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі зібрав екстрену зустріч силовиків після нападу.
Агенція Associated Press з посиланням на трьох поліцейських повідомила, що нападники на чотирьох позашляховиках відкрили вогонь по вірянах в мечеті під час щотижневих п’ятничних молитов.
Єгипетська влада бореться бойовиками угруповання«Ісламська держава» на півночі Синайського півострова.
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