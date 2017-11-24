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24 Листопад 2017, Київ 16:56
Новини | Міжнародні

Єгипет: кількість загиблих через напад на мечеть зросла до 80 людей

Кількість загиблих внаслідок нападу на мечеть в Північному Синаї зросла допонад 80 людей.

Державні ЗМІ заявили, що щонайменше 85 людей загинули внаслідок нападу на мечеть у місті Бір-аль-Абд, яке розташоване приблизно в 40 кілометрах від столиці провінції, Ель-Аріш.

Державне телебачення повідомило, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі зібрав екстрену зустріч силовиків після нападу.

Агенція Associated Press з посиланням на трьох поліцейських повідомила, що нападники на чотирьох позашляховиках відкрили вогонь по вірянах в мечеті під час щотижневих п’ятничних молитов.

Єгипетська влада бореться бойовиками угруповання«Ісламська держава» на півночі Синайського півострова.

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