Ар’єв: у ПАРЄ відмовилися проводити дебати щодо повернення делегації Росії

Голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв заявляє, що постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відмовився проводити дебати щодо повернення делегації Росії.

«Натомість будуть дебати на тему «Демократія зламана – яка відповідь». Я радий, що ПАРЄ правильно розставила пріоритети», – написав Ар'єв на Facebook.

21 листопада інформагенція «Укрінформ» з посиланням на джерела в ПАРЄ повідомила, що на засіданні Постійного комітету ПАРЄ в Копенгагені 24 листопада можуть обговорити повернення делегації Росії.

«Процес залежить від багатьох чинників. Російська Федерація використовує щонайменші можливості для реалізації свого задуму про повернення, відновлення права голосу. Очевидно, що зараз це ще одна спроба», – наголосили в організації.

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка закликає майбутній саміт Ради Європи «гармонізувати» правила участі країн-членів в обох статутних органах Ради Європи – Парламентській асамблеї і Комітеті міністрів. Як заявив тоді Володимир Ар’єв, ця резолюція може стати першим кроком до повернення російської делегації.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ після окупації українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі у роботі асамблеї, а влітку цього року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.