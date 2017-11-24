СБУ розслідує справу щодо компанії «Глорія Джинс» за підозрою у фінансуванні сепаратистів

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо виробника одягу, компанії «Глорія Джинс» за підозрою у фінансуванні угруповання «ЛНР».

«Ділки організували виробництво продукції на тимчасово непідконтрольній українською владою території Луганської області. Виготовлений товар реалізовувався у мережі фірмових магазинів по всій території Україні…сплачували «податки» до так званих державних органів «ЛНР», гроші використовувалися, зокрема на фінансування незаконних збройних формувань бойовиків», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

У СБУ повідомляють про проведення низки санкціонованих обшуків в офісах і складських приміщеннях у Київській, Харківській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

За даними відомства, аналіз вилучених матеріалів і документів підтверджує факт виробництва продукції на виробничих потужностях, розміщених на тимчасово окупованій території Луганщини.

«Надалі товар транспортували через неконтрольовану ділянку українського кордону на територію Російської Федерації. Ділки підробляли документи щодо виготовлення продукції нібито на території РФ та інших країн і на їх підставі ввозили товар через митний кордон України для реалізації», – стверджують у СБУ.

У серпні СБУ повідомляла про перевірку щодо ймовірної причетності російської компанії до фінансування тероризму. Влітку українські активісти протестували проти «Глорія Джинс» і звинувачували компанію у фінансуванні проросійських бойовиків на сході України.

Державна фіскальна служба у відповідь на інформаційний запит кореспондентів програми «Донбас.Реалії» щодо сплати податків фірми до українського бюджету повідомила, що це конфіденційна інформація. Також тоді російська компанія «Глорія Джинс» не відреагувала на запитання «Донбас.Реалії».