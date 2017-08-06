«Глорія Джинс»: одяг в Україну, а податки – в Росію

Не вщухає скандал навколо російського бренду «Глорія Джинс». Недорогий одяг занадто дорого обходиться Україні, вважають активісти. Вони беруть в облогу столичні магазини і наполягають – те, чим торгує ця компанія в Києві, зроблено в окупованому Луганську. «Донбас.Реалії» з’ясовували, чи так це насправді.

Українські активісти оголосили війну російському бренду «Глорія Джинс». Вони провели серію акцій – приходили до київських магазинів цього бренду з плакатами «Глорія Джинс» – from «LNR» with love», «Глорія Джинс» – товари окупантів». Крім того, активісти одягнули маски ватажка бойовиків угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та російського президента Володимира Путіна та ходили так по магазину.

Під час чергової акції в одному із торгових центрів Києва їх побили. Вони кажуть, що насправді виступають із мирною акціїєю, оскільки називають цю компанію фінансистом проросійських бойовиків на сході України.

«Глорія Джинс» відновила виробництво одягу на території України, а саме в «ЛНР». Відомі також факти, що керівництво так званої «ЛНР», а саме Плотницький, відвідував завод і дивився, як там все відбувається», – обурюється активіст громадської організації «Відсіч» Максим Ковбик.

Податки платимо Росії, а вона якось розбирається з «ЛНР» – голова ради директорів компанії «Глорія Джинс»

2015 рік. Керівник Луганського відділення «Глорія Джинс» Наталія Данченко влаштовує екскурсію по фабриці Ігорю Плотницькому, лідеру угрупування бойовиків «ЛНР», яке визнане в Україні терористичним.

Російська Федерація від вас не відмовляється. Вони будуть купувати вашу продукцію

«Замовлення у вас є. Російська Федерація від вас не відмовляється. Вони будуть купувати вашу продукцію. Ну а ми – забезпечимо вас усім необхідним», – сказав тоді ватажок бойовиків Плотницький.

Тоді ж голова ради директорів компанії «Глорія Джинс» Володимир Мельников публічно заявив: із самопроголошеною владою порозумілися.

Податки ми платимо зараз не в Україні, а в Росії, а Росія вже якось там розбирається з «ЛНР»

«Ті люди, які захопили підприємства, як ви знаєте, краще, ніж я, їх уже немає: когось відстрелили, хтось втік. І там більш-менш існує влада. Законів, на жаль, немає. Податки ми платимо зараз не в Україні, а в Росії, а Росія вже якось там розбирається з «ЛНР», – заявив тоді голова ради директорів компанії «Глорія Джинс» Володимир Мельников.

​Так хто ж поповнює запаси товарів в магазинах бренду у Києві?

Продавець в одному зі столичних магазинів під час розмови підтвердив, що одяг доставляють через Луганськ.

На цінниках же написано, що товар вироблений у Росії.

«Все Росія. Інформації про українського імпортера чи когось – немає. Тобто невідомо, яким чином воно опинилося на території України», – розповідає активіст Максим Ковбик.

«Глорія Джинс» не платить податки в Україну більше півроку – сервіс YouControl

У державній фіскальної службі України так і не пролили світло на темну історію: ані з поставками товарів компанії «Глорія Джинс», ані зі сплатою податків. На інформаційний запит кореспондентів програми «Донбас.Реалії» щодо сплати податків фірми до українського бюджету від ДФС надійшла відповідь, що це конфіденційна інформація.

У відкритих джерелах про публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Глорія Джинс» інформації небагато. За даними аналітичної системи для ділової розвідки та перевірки контрагентів України YouСontrol, українська дочірня компанія зареєстрована в Луганську, на вулиці Ватутіна, 89. Податки в Україну фірма не сплачувала понад півроку. У результаті заборгувала держбюджету України 61 мільйон гривень.

В Луганську завод працює, мені це підтвердили

«В Луганську завод працює, мені підтвердили, що він працює. В Луганську це виробляється тому, що праця коштує дешевше, ніж в Китаї. Вона коштувала дешевше ще до війни. А зараз, мабуть, узагалі копійки якісь. Тому, власне, завод цей і працює. Це дуже дешево. Дешево коштує праця людини, яка все це робить», – розповідає волонтер та військовий журналіст Родіон Шовкошитний.

Схема збуту товарів з угруповань «ЛНР» і «ДНР»

Ще одне, лізингове підприємство, яке офіційно імпортує в Україну російський одяг – товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Глорія Джинс», яке прописане в Одесі. На чолі саме цього підприємства до 2013 року cтояла й нинішня керівниця дочірнього відділення «Глорія Джинс» в Луганську Наталія Данченко.

​Журналіст Родіон Шовкошитний не з чуток знає про контрабанду на Донбасі. Він у складі мобільної групи відстежував нелегальні потоки у прифронтовій зоні. І досі стежить за цією темою.

За його інформацією, існує схема доставки товару, зробленого в окупованому Луганську – наприклад, в підконтрольний Україні Сєверодонецьк.

Продукцію він свою вивозить за тією схемою, яка була раніше: тобто на Росію.

«Продукцію він свою вивозить за тією схемою, яка була раніше: тобто на Росію. З Росії воно заходить, начебто вироблено в Росії, також завозиться туди продукція, яка начебто вироблена у Китаї. І ще одна схема: завозиться як конфіскат. На ящиках, які постачальник закидає в магазини, написано: конфіскат», – зауважує Родіон Шовкошитний.

СБУ розпочало перевірку діяльності «Глорія Джинс»

«Донбас.Реалії» офіційно звернулися в російську компанію «Глорія Джинс», щоб отримати відповіді напряму. Але компанія не вийшла на контакт.

В СБУ ж повідомили – підозри активістів виявилися не марними.

У результаті перевірки знайшли підтвердження можливої незаконної діяльності компанії в Україні. Але розслідування ще не закінчено.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: