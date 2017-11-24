Поліція перевіряє повідомлення про мінування аеропортів в трьох містах України

Правоохоронці перевіряють повідомлення про мінування аеропорту «Київ» («Жуляни»), евакуювали 250 людей.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, о «16:20 на робочий телефон аеропорту «Київ» зателефонував чоловік і повідомив про закладену вибухівку на його території».

Крім того, невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту «Одеса», вживаються заходи щодо евакуації пасажирів і працівників аеропорту.

Також силовики отримали таке повідомлення щодо аеропорту у Вінниці, триває перевірка.

10 листопада правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Згодом поліція заявила, що дзвінки про мінування аеропортів надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів та інших об'єктів.