Останній «замінований» об’єкт перевірили, вибухівки не знайшли – поліція

У Національній поліції України повідомили про завершення усіх перевірок, пов’язаних із повідомленнями про замінування об’єктів у кількох містах України.

«За результатами перевірок жодних підозрілих предметів та речовин виявлено не було. Наразі об’єкти працюють у звичайному режимі», – повідомили у Нацполіції.

За даними правоохоронців, останні об’єкти, які перевіряли з-поміж низки інших – станція столичної підземки та торговий центр у Львові.

Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за статтями про «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності», повідомили в поліції.

У п’ятницю, 24 листопада, до поліції надійшла інформація щодо замінування декількох об’єктів – аеропортів, торгово-розважальних центрів та метрополітену. Зокрема, проводилася перевірка у аеропортах Одеси, Вінниці, Запоріжжя, Дніпра, Івано-Франківська та Києва. Крім того, оглядалися на предмет виявлення вибухових речовин торгові центри у Вінниці та Львові, а також одна зі станцій столичного метрополітену.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.

Минулого тижня, також у п’ятницю, 17 листопада, до підрозділів Нацполіції надійшло загалом 13 повідомлень про замінування, і як повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін – принаймні частина з них – із російської телефонної мережі.