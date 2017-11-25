Півтисячі нових електронних браслетів планує закупити поліція до кінця року – #Точно

Національна поліція України в середині листопада провела тендер на постачання електронних браслетів та обладнання до них. Така інформація міститься на офіційному порталі ProZorro, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Тендер відбувся 13 листопада. В аукціоні взяли участь чотири учасники: Attenti Electronic Monitoring Ltd, ДП «Радіо Комунікейшнз Інтернешнл», ТОВ «Диона-ЛТД» та «Телефонні системи і мережі «Анфер». Очікувана вартість закупівель становила 38 мільйонів гривень. Під час аукціону компанія з Ізраїлю Attenti Electronic Monitoring Ltd запропонувала найнижчу ціну – 19 мільйонів гривень.

Загалом до кінця грудня поліція планує закупити 500 електронних браслетів, 54 комплекти активації/деактивації цих браслетів та серверне обладнання з програмним забезпеченням.

На початку цього місяця у Національному антикорупційному бюро України заявили про нестачу електронних браслетів для виконання рішення суду щодо запобіжного заходу підозрюваним у справі про «рюкзаки МВС».