НАБУ: браслетів для виконання рішення суду у справі «рюкзаків МВС» немає

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про нестачу електронних браслетів для виконання рішення суду щодо запобіжного заходу підозрюваним у справі про «рюкзаки МВС».

«Зараз у нас проблема у цій справі з тим, щоб знайти електронний браслет. Рюкзаки у нас є, а браслетів у нас немає», – заявив директор НАБУ Артем Ситник 3 листопада під час слухань у парламентському комітеті з питань запобігання і протидії корупції з питань функціонування НАБУ.

На запитання, чи можливо в такому випадку, що син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, підозрюваний у справі, залишить країну, директор НАБУ зауважив: «Я не думаю, що він виїде з України».

Ситник додав, що НАБУ не має права закуповувати браслети. «Поліція нам їх не дає. Тому зараз виконати рішення суду ми не можемо», – сказав він.

Директор бюро відкинув будь-яку політичну складову в цій справі, висловивши здивування з приводу коментарів експертів у ЗМІ щодо підґрунтя цієї справи. «Жоден з експертів не хоче звертати уваги на фактаж», – сказав Ситник.

«Ніякої політики. Зібрані докази – є підозра, немає доказів – немає підозри», – додав, зі свого боку, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід для всіх трьох фігурантів так званої «справи рюкзаків». Крім сина голови МВС Олександра Авакова, затриманими у справі також були екс-заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар і харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році був керівником компанії Turboseo, фірми-переможця тодішнього тендеру на постачання рюкзаків.

Такий запобіжний захід передбачає, що ці особи мають здати закордонні паспорти і взяти на себе низку зобов’язань, зокрема носити електронний браслет.

Національне антикорупційне бюро України 31 жовтня провело обшуки в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО. У результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків і ще одну «приватну особу», як назвали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова. За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.