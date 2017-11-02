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02 Листопад 2017, Київ 23:46
Новини | Події

Після звільнення із зали суду син Авакова одразу поїхав до МВС, де пробув до глибокої ночі – «Схеми»

Олександр Аваков

Після звільнення Олександра Авакова 1 листопада під особисте зобов’язання із зали суду автомобіль, яким він користується, заїхав на територію Міністерства внутрішніх справ, очолюваного його батьком, близько 22.00, де пробув кілька годин. Після того о 02.30 ночі його автомобіль залишив територію відомства. Це зафіксували журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Олександр Аваков прибув до правоохоронного відомства Арсена Авакова одразу після завершення засідання Солом’янського районного суду Києва. Того вечора йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

1 листопада 2017 року. Солом’янський районний суд. Обрання запобіжного заходу Олександрові Авакову
1 листопада 2017 року. Солом’янський районний суд. Обрання запобіжного заходу Олександрові Авакову

Олександр Аваков є фігурантом так званої «справи рюкзаків МВС». Сина міністра, а також колишнього заступника Авакова Сергія Чеботаря та друга Олександра, представника фірми-переможця тендеру Володимира Литвина Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у можливій розтраті державних коштів на суму 14,5 мільйонів гривень.

Імовірні фігуранти у так званій справі «рюкзаків Авакова»
Імовірні фігуранти у так званій справі «рюкзаків Авакова»

У день, коли суд оголошував своє рішення щодо Олександра Авакова, журналісти «Схем» звернули увагу на те, хто відвідував Міністерство внутрішніх справ, очолюване його батьком Арсеном Аваковим.

До міністерства, зокрема, заїжджав кортеж із двох автомобілів соратника та бізнес-партнера Арсена Авакова, народного депутата від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького.

Автівка, якою користується депутат Ігор Котвіцький, виїжджає від МВС
Автівка, якою користується депутат Ігор Котвіцький, виїжджає від МВС

О пів на другу ночі до міністерства приїхав автомобіль, яким користується народний депутат від «Народного фронту» Денис Дзензерський. На території міністерства автомобіль перебував понад годину.

Авто, яким користується народний депутат Денис Дзензерський, їде до МВС
Авто, яким користується народний депутат Денис Дзензерський, їде до МВС

Близькі соратники міністра з «Народного фронту» та його бізнес-партнери навідувались до МВС і за день до цього – 31 жовтня, коли співробітники НАБУ і САП затримали сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. Увечері того дня до МВС приїжджали народні депутати від «Народного фронту» Сергій Пашинський, Денис Дзензерський, Ігор Котвіцький, Андрій Іванчук та екс-прем’єр-міністр і лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

«Мерседес», яким користується депутат Сергій Пашинський, виїжджає від МВС
«Мерседес», яким користується депутат Сергій Пашинський, виїжджає від МВС

Авто, яким користується екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, виїжджає від МВС
Авто, яким користується екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, виїжджає від МВС

МВС залишає депутат від «Народного фронту» Андрій Іванчук
МВС залишає депутат від «Народного фронту» Андрій Іванчук

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми» знайшли відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі.

На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру. Через півтора року після публікації розслідування журналістів НАБУ і САП оголосили підозру трьом фігурантам так званої «справи рюкзаків МВС».

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