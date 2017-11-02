Після звільнення із зали суду син Авакова одразу поїхав до МВС, де пробув до глибокої ночі – «Схеми»

Після звільнення Олександра Авакова 1 листопада під особисте зобов’язання із зали суду автомобіль, яким він користується, заїхав на територію Міністерства внутрішніх справ, очолюваного його батьком, близько 22.00, де пробув кілька годин. Після того о 02.30 ночі його автомобіль залишив територію відомства. Це зафіксували журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Олександр Аваков прибув до правоохоронного відомства Арсена Авакова одразу після завершення засідання Солом’янського районного суду Києва. Того вечора йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Олександр Аваков є фігурантом так званої «справи рюкзаків МВС». Сина міністра, а також колишнього заступника Авакова Сергія Чеботаря та друга Олександра, представника фірми-переможця тендеру Володимира Литвина Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у можливій розтраті державних коштів на суму 14,5 мільйонів гривень.

У день, коли суд оголошував своє рішення щодо Олександра Авакова, журналісти «Схем» звернули увагу на те, хто відвідував Міністерство внутрішніх справ, очолюване його батьком Арсеном Аваковим.

До міністерства, зокрема, заїжджав кортеж із двох автомобілів соратника та бізнес-партнера Арсена Авакова, народного депутата від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького.

О пів на другу ночі до міністерства приїхав автомобіль, яким користується народний депутат від «Народного фронту» Денис Дзензерський. На території міністерства автомобіль перебував понад годину.

Близькі соратники міністра з «Народного фронту» та його бізнес-партнери навідувались до МВС і за день до цього – 31 жовтня, коли співробітники НАБУ і САП затримали сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. Увечері того дня до МВС приїжджали народні депутати від «Народного фронту» Сергій Пашинський, Денис Дзензерський, Ігор Котвіцький, Андрій Іванчук та екс-прем’єр-міністр і лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми» знайшли відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі.

На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру. Через півтора року після публікації розслідування журналістів НАБУ і САП оголосили підозру трьом фігурантам так званої «справи рюкзаків МВС».