Упродовж дня бойовики 6 разів порушили перемир’я на Донбасі – штаб АТО

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години суботи 6 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, під обстріли бойовиків потрапили позиції ЗСУ біля Травневого, Луганського, Водяного, Верхньоторецького, Красногорівки.

Згідно з повідомленням штабу АТО, бойовики під час збройних атак використовувати озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення на відповідні відстані.

Інформації про те, чи постраждали військові ЗСУ упродовж дня через обстріли бойовиків наразі немає.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили, що бойовики минулої доби 17 разів порушили режим тиші. В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 25 порушень режиму тиші, а в угрупованні «ЛНР» – у восьми.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.