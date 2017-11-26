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26 Листопад 2017, Київ 12:34
Новини | Міжнародні

У Пакистані другий день тривають сутички протестувальників із поліцією

Сутички на околицях Ісламабада, Пакистан, 25 листопада 2017 року

На околицях Ісламабада другий день поспіль тривають сутички активістів ісламістської партії з пакистанськими силами безпеки.

Сутички продовжуються після того, як 25 листопада внаслідок спалаху насильства загинули щонайменше шестеро людей, понад 200 були поранені.

Близько двох тисяч прихильників ісламістської партії «Техрік-е Лабаік», відомої як «Рух послідовників пророка», протягом трьох тижнів перекривають важливе транспортне перехрестя, яке сполучає столицю Пакистану з містом Равалпінді. Близько 8500 силовиків почали вранці 25 листопада розганяти звідти протестувальників, після чого виникли сутички.

Четверо загиблих і 22 поранених через вибух у Пакистані
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Операція почалася після того, як суд постановив припинити протест через порушення нормальної життєдіяльності міста. Влада надала демонстрантам час до півночі, щоб розійтися, але вони цього не зробили. З часу початку протесту 6 листопада головна дорога в Ісламабад, яка використовується тисячами пасажирів, залишалася заблокована.

Протестувальники вимагали відставки міністра юстиції Західа Хаміда через зникнення згадки про пророка Магомета у присязі, яку кандидати на виборах мають складати, що, на думку протестувальників, є богохульством.

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