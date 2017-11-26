У Пакистані другий день тривають сутички протестувальників із поліцією

На околицях Ісламабада другий день поспіль тривають сутички активістів ісламістської партії з пакистанськими силами безпеки.

Сутички продовжуються після того, як 25 листопада внаслідок спалаху насильства загинули щонайменше шестеро людей, понад 200 були поранені.

Близько двох тисяч прихильників ісламістської партії «Техрік-е Лабаік», відомої як «Рух послідовників пророка», протягом трьох тижнів перекривають важливе транспортне перехрестя, яке сполучає столицю Пакистану з містом Равалпінді. Близько 8500 силовиків почали вранці 25 листопада розганяти звідти протестувальників, після чого виникли сутички.

Операція почалася після того, як суд постановив припинити протест через порушення нормальної життєдіяльності міста. Влада надала демонстрантам час до півночі, щоб розійтися, але вони цього не зробили. З часу початку протесту 6 листопада головна дорога в Ісламабад, яка використовується тисячами пасажирів, залишалася заблокована.

Протестувальники вимагали відставки міністра юстиції Західа Хаміда через зникнення згадки про пророка Магомета у присязі, яку кандидати на виборах мають складати, що, на думку протестувальників, є богохульством.