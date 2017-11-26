У Запоріжжі невідомі замалювали фарбою меморіальну дошку Героя Небесної сотні

Невідомі особи замалювали чорною фарбою меморіальну інформаційну дошку пам’яті Героя Небесної сотні Василя Сергієнка, встановлену на вулиці, названій його ім’ям, повідомляють користувачі запорізьких соцмереж.

У прес-службі Національної поліції у регіоні Радіо Свобода повідомили, що до них поки що не надходило звернень щодо інциденту, проводиться перевірка за фактом події.

Раніше цього року невідомі особи також заливали чорною фарбою інформаційні таблицю, встановлену на вулиці імені загиблого запорізького бійця АТО, Героя України Богдана Завади, та пам’ятну дошку, встановлену на вулиці Добровольчих батальйонів.

Інформаційна табличка, присвячена Сергієнку, була встановлена на будинку по вулиці його імені у Хортицькому районі Запоріжжя у серпні 2016 року.

4 квітня 2014 року журналіста Василя Сергієнка викрали зі власного подвір’я в Корсунь-Шевченківському Черкаської області, а наступного дня знайшли закатованим у замаскованій ямі зі сміттям у Виграївському лісі.

Василеві Сергієнку було 58 років, у Корсунь-Шевченківському в нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєне звання Герой України.

Вбивство розслідують за статтею «викрадення людини та умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Обвинувальний акт щодо ймовірних організатора й одного з виконавців викрадення й убивства журналіста Василя Сергієнка передали до суду.