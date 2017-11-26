В Одесі відбувається протест біля будівлі обласної прокуратури

Біля будівлі обласної прокуратури в Одесі 26 листопада ввечері розпочалась акція, учасники якої вимагають відставки прокурора Одеської області Олега Жученка та очільника Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, закриття кримінальних проваджень стосовно учасників громадської акції проти забудови Літнього театру в одеському Міському саду Сергія Стерненка, Дем’яна Ганула, Ігоря Резуна.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на місці перебуває від 50 до 100 людей. Листівками з фото затриманих активістів та написом: «Вони врятували Літній театр. Натомість влада кинула їх за ґрати» учасники протесту обклеїли підігнаний до будівлі прокуратури трейлер, вікна й стіни будівлі. Також вони привезли металеві бочки та дрова, запалили багаття.

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За звинуваченням «у масових заворушеннях» 18 листопада в Літньому театрі, котрий є невід’ємною частиною історичного ареалу Міського саду, двох активістів заарештували на 60 діб: Сергія Стерненка — із правом на внесення застави у 600 тисяч гривень, Дем’яна Ганула — без права на заставу. Судове засідання у справі Ігоря Резуна, якого також звинувачують за статтею 294 Кримінального кодексу України про організацію масових заворушень, має відбутися 27 листопада.

Про готовність внести за Стерненка заставу в 600 тисяч гривень заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. «Це не означає, що я згоден з усіма діями Стерненка. Я про це говорив і йому особисто, і публічно. Тут про інше. Про справедливість. Про Літній театр. Про Одесу, одеситів і людяність», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Майже два роки тому в Одесі вже проходив так званий «прокурорський Майдан».

Наприкінці березня 2016 року після звільнення тодішнього прокурора Одеської області, соратника Міхеїла Саакашвілі Давіда Сакварелідзе одесити розпочали безстрокову акцію протесту проти судового рішення про поновлення на посаді прокурора регіону Миколи Стоянова.

Тоді, вимагаючи відкритого і прозорого конкурсу на посаду, вони заблокували головний вхід в будівлю обласної прокуратури на вулиці Пушкінській, кілька тижнів ночували біля неї в наметах.

15 квітня 2016 року Микола Стоянов був звільнений. Очільником регіональної прокуратури було призначено Олега Жученка.