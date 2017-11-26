У Раді Європи розглядають можливість скасування санкцій проти Росії – Ягланд

У Раді Європи розглядають питання про скасування санкцій проти Росії, які були накладені за агресію Москви щодо України. Про це заявив генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд в інтерв’ю виданню Financial Times. За його словами, таке рішення допускають через побоювання, що Росія в зв’язку з обмеженнями може вийти з цієї організації, а це, як вважають у Раді Європи, може стати ударом по захисту прав людини в світі.

Нині Москва вимагає відновлення права голосу для своєї делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, яка здійснює контроль за Європейським судом із прав людини, а також дотриманням Конвенції про права людини 1949 року. Права цього голосу Росія позбулася після анексії українського Криму в 2014 році.

«Ніхто не хоче давати сигнал, що ми приймаємо анексію Криму. Справа не в підриві цієї принципової позиції», – уточнив Ягланд, додавши, що представники Ради Європи повинні «в перспективі мати на увазі мандат» організації, який передбачає «захист прав людини в Росії, в Криму і будь-де на континенті».

«Було б дуже погано, якби Росія покинула (Раду Європи), …тому що конвенція (про права людини 1949 року) і (Європейський) суд (із прав людини) так важливі для російських громадян», – пояснив Ягланд. На його думку, «це буде і негативна подія для Європи».

«У нас буде Європа без Росії. Це буде великим кроком назад для Європи», – переконаний Турбйорн Ягланд.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе раніше заявляла, що Україна не бачить підстав для повернення в ПАРЄ делегації Росії.

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка закликає майбутній саміт Ради Європи «гармонізувати» правила участі країн-членів в обох статутних органах Ради Європи – Парламентській асамблеї (де Росію позбавили права голосу) і Комітеті міністрів (у якому щодо Росії ніяких санкцій не накладали). Як заявив тоді голова делегації України у ПАРЄ Володимир Ар’єв, ця резолюція може стати першим кроком до повернення російської делегації.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ після окупації українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі у роботі асамблеї, а влітку цього року також припинила платити членські внески в Раду Європи. Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.