Бойовики на Донбасі стріляли 12 разів, жоден військовий ЗСУ не постраждав – штаб АТО

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 12 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, жодний боєць ЗСУ в результаті цих обстрілів не постраждав. Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, левова частка збройних провокацій бойовиків припала на темну пору.

Згідно з повідомленням, під вогонь бойовиків потрапили позиції ЗСУ біля Золотого, Світлодарська, Жовтого, Травневого, Кримського, Трьохізбенки, Верхньоторецького, Водяного, Авдіївки, Мар’їнки та Гнутова.

«Зважаючи на те, що стріляв ворог досить щільно, українські військові майже у кожному випадку придушували вогневу активність ворога», – йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру у Facebook.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Докучаєвська, в угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками терторіях 7 разів.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.