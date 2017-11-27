США, Британія і Росія допомагають в пошуках зниклої аргентинської субмарини

Команди зі США, Великобританії та Росії допомагають представникам 14-ти інших країн у пошуках аргентинської субмарини через 11 днів після того, як судно втратило контакт після вибуху.

Літаки з Аргентини, Великобританії та Сполучених Штатів протягом декількох днів шукали в Південній Атлантиці підводний човен San Juan з 44 членами екіпажу на борту, а літак «Антонов», що є у розпорядженні Росії, привіз обладнання для пошуків в складних умовах. Йдеться про підводного робота, який може здійснювати на глибині до одного кілометра, а також про океанографічне дослідницьке судно. ВМС США надали підводну рятувальну капсулу.

Аргентинська сторона заявила, що США і Росія мають найбільш розвинені засоби для пошуків такого характеру і досвід із Холодної війни.

«Погані погодні умови дійсно несприятливі. Ми шукали 11 днів, але це не виключає можливості того, що екіпаж все ще може бути в екстремальних умовах виживання», – заявив 26 листопада речник Військово-морських сил Аргентини Енріке Бальбі.

Аргентинський військово-морський флот повідомив, що на борту підводного човна, введеного в експлуатацію у 1985 році, стався вибух, ймовірно, пов’язаний з двигунами. Субмарина йшла з аргентинського порту Ушуая до міста Мар-дель-Плата, зв’язок із нею зник 15 листопада.

Пошукова операція триває за 400 кілометрів від аргентинського узбережжя на північ від британських Фолклендських островів, відомих в Аргентині як Мальвінські.